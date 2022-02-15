РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. За время пандемии в Красногорске выявили 48 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 185 - за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 901 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 4 262 - за последние сутки. Скончались 13 872 человека. Выздоровели и выписались 731 920 человек.

Мособлштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>