РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 фев. Во вторник в Щелкове прошла акция по сдаче крови «Доноры - детям», участие в ней приняли сотрудники перинатального центра, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня прошла акция «Доноры - детям», которую мы проводим раз в квартал. Во время акции кровь сдали сотрудники пернатального центра. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам и руководству центра за участие в акции и за ответственный подход к сдаче крови. Так, на прошлой акции, которая проходила в сентябре, кровь сдали более 40 сотрудников перинатального центра, всего было сдано более 20 л цельной крови, которая после обследования идет в медицинские учреждения Подмосковья и частично возвращается сюда, в перинатальный центр, поскольку здесь кровь всегда требуется», - сказала председатель Щелковского местного отделения «Российского красного креста» Елена Ткаченко.

Также в акции приняли участие «Волонтеры Победы» городского округа Щелково, они оказали помощь в организации и проведении донорской акции.

«Я считаю, что людям необходимо помогать, мне это не сложно, а кровь требуется всегда. Кровь я уже сдаю на протяжении 6 лет. Участвую не только в акциях, но и прихожу на станцию переливания крови и там сдаю», - сказала кастелянша отделения детской реанимации Щелковского перинатального центра Ирина Юшпрах.

Также кровь можно сдать кровь с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 по адресу: ул. Новая Фабрика, д. 8. Контактные телефоны: 8(496)561-38-91, 8(496)043-03-65, 8(926)944-65-87. Стать донором может гражданин РФ, достигший 18 лет, желающим необходимо при себе иметь паспорт.