РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В Люберцах появился пункт приема вторсырья, в котором за сдачу ненужных вещей можно получить вознаграждение, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Проект ECOVAP открыл в Люберцах пункт приема вторичных отходов и ненужных вещей. Теперь жителям городского округа не надо далеко ходить, чтобы избавиться от вторсырья. Благодаря растущему и развивающемуся проекту ECOVAP люди теперь могут сдавать отходы, подходящие для переработки, в пункт приема прямо у дома и получать за это вознаграждение», - сказал директор ПК «Вторалюминпродукт» Илья Качапин.

Жители могут сдать использованную бытовую технику, электроприборы, макулатуру, пластик и изделия из металла. В рамках проекта ECOVAP это второй пункт приема.

«Первый появился и успешно работает в настоящее время в Некрасовке, где все больше и больше местных жителей узнают о нем и начинают его регулярно посещать, ощущая на практике, как это удобно и даже выгодно. В течение месяца в Люберцах будет открыт еще один подобный пункт приема вторсырья», - уточнил Качапин.

Пункт приема вторсырья расположен в торговом центре «Айс» в корпусе 1 дома 17 на Комсомольском проспекте. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8(915)212-14-92.