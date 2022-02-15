РИАМО - 15 фев. За минувшие сутки в России были госпитализированы 21 833 пациента с коронавирусом, что более чем в 2 раза больше показателя предыдущего дня (10 451), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки подтвердили 166 631 случай заражения, выздоровел 137 881 человек, умерли 704 пациента.

Очередная волна коронавируса началась в стране в январе. Это обусловлено распространением нового штамма омикрон. Данная мутация является наиболее заразной.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Сделать прививку от инфекции можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Уровень коллективного иммунитета от Covid‑19 в РФ составляет 61,9%. Первым компонентом привились 85 857 079 человек, полностью привился 81 505 771 россиянин.