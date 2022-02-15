РИАМО - 15 фев. Бронзовую медаль завоевали во вторник российские спортсмены в эстафете по биатлону на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Пекине, сообщает «Вечерняя Москва».

Спортсмены Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов принесли в копилку сборной РФ 19-ю медаль.

Золото в эстафете досталось спортсменам из Норвегии, а серебро ушло представителям Франции.

Россияне за гонку использовали 6 дополнительных патронов. Российские биатлонисты уступили норвежским 45,3 секунды.

Сейчас сборная Олимпийского комитета России занимает 9 строчку в медальном зачете. Россияне успели завоевать 4 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>