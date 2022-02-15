РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В Подольске отметят 100-летие спортсмена, основоположника тяжелой атлетики в округе, заслуженного тренера СССР, судьи международной категории Михаила Аптекаря. С 18 февраля по 18 марта пройдут литприем, возложение цветов, выставка и турнир по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба администрации округа.

Литприем пройдет 18 февраля в 11:00 в краеведческом отделе МУК ЦБС Подольска на улице Чистова, 5А. Музейная видеопрограмма «Все на старт!» о спортивном наследии Подольска намечена на 12:00 22 февраля в музее «Подолье». Возложение цветов к мемориальной доске состоится 22 февраля в 15:00 возле МБУ «Спорт-Сервис» на улице Клемента Готвальда, 4. Литературный вечер проведут 25 февраля в 18:00 в ДК «Октябрь» на улице Свердлова, 38. Открытие выставки запланировано на 27 февраля в 09:00 в МБУ «Спорт-Сервис».

Турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, мужчин и женщин начнется 27 февраля в 12:00 в МБУ «Спорт-Сервис». Вечер-портрет «На несгорающем костре невыносимой любви» можно посетить 18 марта, начало в 11:00 в краеведческом отделе МУК ЦБС Подольска.

Михаил Аптекарь родился 22 февраля 1922 года в Одессе, в 1927 году семья переехала в Подольск. Окончил 1-ю среднюю школу (в настоящее время лицей №5). Увлекался тяжелой атлетикой. С 1939 года стал внештатным корреспондентом газеты «Подольский рабочий». В июле 1941-го был студентом 3-го курса Института востоковедения и имел бронь ПМЗ, но ушел добровольцем на фронт. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и многими другими.

Считается основоположником тяжелой атлетики в Подольске в 1946-1983 годах. Был арбитром на соревнованиях по тяжелой атлетике в СССР, Европе, мире, на Олимпиаде-80 в Москве. Настоящий патриот Подольска, оставил яркий след в спортивной истории города. Краевед, общественный деятель, создал «Клуб любителей подольской старины». Скончался в Подольске 17 мая 1984 года.