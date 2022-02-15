РИАМО - 15 фев. Выездное заседание Лефортовского суда Москвы по делу Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов - ред.) о мошенничестве и оскорблении судьи пройдет 15 февраля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Заседание состоится в ИК-2 «Покров», где блогер сейчас отбывает наказание. Там организуют техническую трансляцию процесса.

Журналисты могут подать заявки на аккредитацию, но из-за ограничений в связи с распространением коронавируса количество мест ограничено.

Дело о совершении мошенничества возбудили больше года назад. Оно касается похищения и траты на личные цели свыше 350 млн руб, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент — ред).

Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По итогам процесса Навальному был вынесен штраф в размере 850 тыс. рублей.