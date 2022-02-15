РИАМО - 15 фев. За минувшие сутки в Москве были госпитализированы 1122 пациента с диагностированным коронавирусом, что на 19,34% больше, чем днем ранее (905), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

На ИВЛ в больницах мегаполиса сейчас находятся 617 Covid‑пациентов.

За сутки в Москвы выявили 8160 случаев коронавируса, выздоровели после заболевания 29 967 человек, умерли 84 человека. Всего в столице зафиксировали 2 621 652 случая заражения, вылечились 2 244 013 пациентов, скончались 40 186 заболевших.

Сделать прививку от инфекции можно в городских поликлиниках и выездных пунктах работы медбригад в общественных местах.