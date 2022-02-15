РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Более 150 жителей Балашихи приняли участие в торжественном митинге в честь 33-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана в микрорайоне Железнодорожный у памятника погибшим военнослужащим в Афганистане и Чечне, сообщил депутат Мособлдумы, почетный член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Тарас Ефимов.

Вместе с депутатом Мособлдумы Николаем Черкасовым, депутатами горсовета Александром Денежкиным, Олегом Зверевым, Антоном Орешковым, юнармейцами и ветеранами Балашихинского городского отделения МОО ВООВ «Боевое братство» он почтил минутой молчания павших воинов-интернационалистов, возложил цветы к памятному знаку героям и вручили благодарственные письма членам «Боевого братства» Балашихи.

Член правления Балашихинского отделения «Боевого братства» Сергей Курасов зачитал приветственное слово от Героя Советского Союза генерала армии Бориса Громова. Ефимов поблагодарил жителей и юнармейцев за участие в памятной акции, а ветеранов-интернационалистов – за активную патриотическую работу, которую они проводят в школах округа.

«Сегодня мы вспоминаем наших соотечественников, которые не вернулись из афганского пекла. Светлая память настоящим солдатам и низкий поклон матерям и отцам, воспитавшим настоящих патриотов свой Родины. Наш долг – помнить героев и оказывать всемерную помощь пострадавшим в сражениях, семьям погибших. Прежде всего, помощь человеческую, моральную», – сказал Ефимов.

За плодотворный труд, высокие результаты в деле обучения и развития гражданского патриотического и духовного воспитания подрастающего поколения, активное участие в общественно-политической жизни он вручил благодарственные письма членам «Боевого братства» Балашихи Василию Лукунину и Владимиру Сидоренко.

В честь 33-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана мероприятия также прошли в микрорайоне Южный у Памятного знака воинам, погибшим при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан.

День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в России с 2011 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.