РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. Расписание нескольких электропоездов и аэроэкспрессов Павелецкого направления изменится во второй половине февраля в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на станции Домодедово, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Работы пройдут преимущественно в ночное время с 00:30 до 04:30, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.

В ночь на 17, 18, 19, 25 и 26 февраля у нескольких электричек и аэроэкспрессов, движущихся в аэропорт Домодедово, изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Также электричка №6635 Москва – Домодедово (отправление в 00:25) выведена из расписания, а №6546 Аэропорт Домодедово – Москва (отправление в 23:10) проследует до станции Домодедово.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».