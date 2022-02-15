РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Жителей подмосковного Подольска просят сообщать об автотранспорте, брошенном во дворах, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Брошенные автомобили занимают парковочные места, а также создают дополнительную опасность – детские травмы, возгорания с порчей стоящего рядом транспорта. Поэтому важно избавляться от автохлама в общественных местах.

Работа с транспортными средствами, обладающими признаками брошенных и бесхозяйных, проводится на основании постановления администрации округа. Автомобиль признается бесхозным в случаях, если: собственник отсутствует или он отказался от машины; автомобиль сильно поврежден в ДТП и восстановление его невозможно; автомобиль разукомплектован – у него нет колес, стекол, дверей и прочих крупных кузовных деталей; отсутствуют государственные номера.

Состояние машины становится второстепенным в том случае, если у нее сохраняются госномера. В такой ситуации она остается чьей-то собственностью. Право на ее перемещение есть только у самого владельца. Вывоз автомобиля без нарушения правил стоянки кем-то посторонним будет считаться изъятием имущества, а оно проводится только по решению суда.

Горожан просят сообщать информацию о местонахождении брошенного транспорта. В частности, оповещать территориальное управление, направив информацию в личные сообщения группы «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».