РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. В рамках подготовки к проведению конкурса профессионального мастерства среди флористов городского округа Мытищи в управлении потребительского рынка и услуг состоялась рабочая встреча, сообщается в Instagram-аккаунте управления.

Мероприятие прошло с участием доктора педагогических наук Н. В. Осиповой. На встрече были озвучены тренды во флористике 2022, также обсудили формат мероприятия, задания для участников.

Мастеров-флористов приглашают принять участие в конкурсе, который состоится в конце марта 2022.

За дополнительной информацией необходимо обращаться к ответственному лицу в управлении - Волошиной Елене: 8(926)581-72-34.