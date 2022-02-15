РИАМО - 15 фев. В Центральном доме кинематографистов в Москве началась церемония прощания с известной советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, передает корреспондент РИАМО.

Гражданская панихида проходит в Большом зале ЦДК. Друзья, коллеги, родственники и поклонники таланта Кириенко возлагают цветы к гробу с ее телом.

Собравшиеся вспоминают о своей совместной работе и дружбе с актрисой. В адрес родственников звучат слова соболезнования и поддержки. Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

О кончине Зинаиды Кириенко стало известно 12 февраля. Артистка, ранее госпитализированная с коронавирусом, умерла на 89-м году жизни от инсульта.

За свою карьеру в кино Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Она известна по таким лентам, как «Тихий Дон», «Судьба человека», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Казаки» и «Вдали от Родины». В 1977 году она получила звание народной артистки РСФСР.