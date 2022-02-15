РИАМО - 15 фев. За минувшие сутки в столице скончались 84 человека, у которых диагностировали коронавирус, всего жертвами пандемии в городе стали 40 186 человек, сообщает оперштаб Москвы.

Также за последние 24 часа в мегаполисе подтвердили 8160 случаев заболевания, выздоровели 29 967 человек. С начала пандемии выявили 2 621 652 случая коронавируса, врачи вылечили 2 244 013 пациентов.

В общественных местах и пассажирском транспорте города по-прежнему следует соблюдать масочный режим и соцдистанцию.

Ранее главврач столичной поликлиники №68 Наталья Кузенкова отметила, что переболевшим Covid-19 помогут восстановиться здоровое питание, полноценный сон, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура.