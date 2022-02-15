РИАМО - 15 фев. В новое жилье по программе реновации в Юго-Западном административном округе столицы переехали около 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В настоящее время на территории округа ведется или завершено переселение 6,5 тыс. жителей, это 2607 семей. В новое жилье уже переехали 5 тыс. человек», – заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что в Юго-Западном административном округе Москвы переселение по реновации ведется в районах Южное Бутово, Академический, Коньково, Обручевский, Зюзино, Черемушки, Северное Бутово, Котловка и Ясенево.

Под заселение уже передано 18 домов, 23 дома введены в эксплуатацию. Сейчас специалисты продолжают проектирование и строительство еще 39 объектов.

Всего на юго-западе города в программу реновации вошли 520 домов, их общая площадь составляет 1,907 млн кв. м. В этих домах проживает 117,2 тыс. человек. Для «волнового» переселения в ЮЗАО была подобрана 51 стартовая площадка площадью 691,4 тыс. кв. м.

Старт программы реновации жилищного фонда в Москве был утвержден мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Реновация затронет примерно 1 млн москвичей, для нее были подобраны 534 стартовые площадки.