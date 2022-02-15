РИАМО - 15 фев. В Соловьином проезде в Москве обустроят зону для отдыха, прогулок и занятий спортом «Тихий двор в лесу». Создание рекреационной территории станет частью работ по сохранению и восстановлению Битцевского леса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вокруг природного луга, который уже находится на территории, создадут экотропу с деревянным настилом. Также там появятся небольшие смотровые площадки с лавочками.

«Это решение позволит сохранить растения от вытаптывания, а также обеспечит миграционные пути для насекомых и мелких животных под настилом», – отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Проект был одобрен 79% жителей, проголосовавших на портале «Активный гражданин». В Ясеневе территория площадью более 10 га граничит с многоквартирными домами. Там появится рекреационный центр, он войдет в состав будущей буферной зоны, которую планируется создать вокруг Битцевского леса.

Благодаря этому удастся сохранить уникальную систему центральной части леса, а также расширить рекреационные возможности территории. Настил, который появится вокруг луга, будет соединен с тропами, идущими в центр леса, дорожками к домам, детским и спортивным площадкам.

Детские площадки, расположенные на территории, тоже ждет реорганизация.

«Установят новое и более экологичное оборудование, разделят на игровые зоны для разных возрастов. Заменят снаряды и на спортивной площадке. В качестве покрытия на площадках будут использовать мульчу, гравий и песок», – добавил Мельников.

Территория пользуется большим спросом у жителей: москвичи часто гуляют тут с детьми или занимаются спортом, однако имеющаяся инфраструктура уже устарела. Кроме того, через нее можно пройти до Битцевской аллеи, которая соединяет Ясенево и Чертаново Центральное.