РИАМО - 15 фев. 7247 пациентов выздоровели после перенесенного коронавируса в Подмосковье, с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса в регионе выросло до 731 920, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего выздоровевших за сутки после коронавируса зарегистрировано в Москве (29 967), Санкт-Петербурге (22 195) и Нижегородской области (1027).

За прошедшие сутки в области выявили 4262 новых случая заражения, 32 человека умерли от последствий заболевания.

Всего за период пандемии в Подмосковье зарегистрировали 901 102 случая коронавируса, от болезни скончались 13 872 пациента.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Московской области составляет 66,5%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал о заметном спаде волны коронавируса в регионе.

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