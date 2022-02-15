РИАМО - 15 фев. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 29 967 пациентов, с начала пандемии болезнь победили 2 244 013 человек, сообщает оперштаб столицы.

За прошедшие сутки в городе выявили 8 160 случаев Covid-19, всего в мегаполисе зафиксировали 2 621 652 случая заболевания.

В столице стартовало клиническое исследование назальной вакцины для профилактики коронавируса, в нем примут участие 660 человек. По составу действующих веществ назальный препарат идентичен вакцине «Спутник V», которую вводят внутримышечно.

Желающие принять участие в испытании препарата могут отправить заявку на электронную почту Vac_gnr@zdrav.mos.ru. Участниками исследования могут стать здоровые граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не вакцинированные от инфекции и не переболевшие ей за последние 6 месяцев.