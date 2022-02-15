РИАМО - 15 фев. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о внесении изменений в ПЗЗ. Новые объекты появятся в Новомосковском административном округе столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Объекты возведут в деревне Николо-Хованское. Инвестор планирует разместить на 2 земельных участках общей площадью 1,1 га поликлинику, общественный центр и объекты торговли.

«Так, суммарная поэтажная площадь поликлиники может составить 18,2 тыс. кв. м. Она будет рассчитана на 520 посещений в смену», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Общественный центр с торговыми объектами и паркингом будет иметь суммарную поэтажную площадь 16 тыс. кв. м, на стоянке смогут поместиться до 290 автомобилей. Кроме того, на участке запланировано строительство еще одного торгового объекта площадью 500 кв. м.

Все эти объекты будут построены рядом с ЖК «Испанские кварталы». Инвестором выступает АО «А101 Девелопмент».