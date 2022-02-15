РИАМО - 15 фев. За минувшие сутки в Подмосковье подтверждено 4262 случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе зафиксировано 901 102 случая заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего случаев заражения выявили в Москве (8160), Красноярском крае (7122), Санкт-Петербурге (7091), Новосибирской области (5763).

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 66,5%. Полностью вакцинацию прошли более 4,9 млн человек. Привились первым компонентом препарата свыше 5,1 млн граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье зафиксировали сокращение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. При этом он отметил, в течение последних 3-х недель в регионе наблюдалась запредельная нагрузка на амбулатории и поликлиники, но сейчас обращений становится меньше.

В области проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Прививки делают бесплатно одним из российских препаратов.

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