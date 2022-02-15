РИАМО - 15 фев. За истекшие сутки жертвами коронавируса в России стали 704 пациента. За все время пандемии болезнь не смогли победить 341 635 россиян, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки удалось вылечиться 137 881 пациенту с коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 11 470 925 граждан.

За сутки в Москве скончались 84 пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 73, в Подмосковье – 32.

Ранее врач-уролог, академик РАН Армаис Камалов сообщил, что мужчины чаще заражаются коронавирусом. По его словам, болезнь не сказывается на репродуктивную функцию у мужчин, но из-за болезни могут возникнуть проблемы с потенцией.

Для того, чтобы избежать негативных последствий коронавируса, нужно ставить прививку. В поликлиниках и выездных пунктах вакцинации можно выбрать безопасный и эффективный отечественный препарат.