РИАМО - 15 фев. В столице за минувшие сутки подтвердили 8 160 новых случаев Covid-19, всего в городе выявили 2 621 652 случая инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, что при коронавирусе у пациентов может наблюдаться головная боль. При этом боль во время инфекции больше охватывает всю голову, а не одну сторону, как при мигрени. Если у Covid-пациента болит голова, то для лечения лучше всего обратиться к доктору.

Коллективный иммунитет от коронавируса в мегаполисе составляет 59,5%. Полностью вакцинацию в городе прошли 6 803 415 человек.

Прививку от инфекции делают бесплатно. Выбрать вакцину можно из нескольких отечественных препаратов.