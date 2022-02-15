РИАМО - 15 фев. За минувшие сутки на территории России подтвердили 166 631 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 14 480 596 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве выявили 8160 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 7091, в Подмосковье – 4262.

В Москве ранее стартовало клиническое исследование назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Участниками испытания станут 660 человек. Во время клинического исследования специалисты выяснят, насколько препарат безопасен и эффективен.

С января в России отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Это происходит из-за распространения омикрон-штамма. Данная мутация коронавируса является более заразной, но течение болезни, как правило, протекает легче.

Для того, чтобы избежать заражения коронавируса или тяжелых последствий болезни нужно прививаться. А также следует помнить о своевременной ревакцинации.