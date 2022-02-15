РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В Подольске представители власти встретились с жителями и рассказали о законности вырубки леса возле поселка Александровка, сообщил депутат горсовета Евгений Лукошников.

Лукошников провел встречу с жителями поселка Александровка по поводу законности вырубки лесного массива. В ней приняли участие представители Подольского лесничества и администрации городского округа.

Жителям объяснили, что деревья на площади 1,7 га вырубили в охранной зоне ЛЭП в целях безопасности. Весной и осенью пройдут компенсационные высадки деревьев в тех местах, которые выберут сами жители.

Вырубка деревьев в охранной зоне ЛЭП проводится в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства РФ, и необходима для содержания энергообъектов в нормативном состоянии, обеспечения возможности их своевременного и оперативного обслуживания и ремонта.

Поддержание охранной зоны возле высоковольтных линий электропередачи в надлежащем виде позволяет свести до нуля риск нарушения электроснабжения потребителей, вызванного падением деревьев при неблагоприятных погодных условиях и в пожароопасный период. Это важнейшее и крайне необходимое мероприятие, направленное на повышение надежности энергоснабжения потребителей Московского региона.

Своевременная вырубка древесно-кустарниковой растительности под воздушными линиями важна с точки зрения безопасности для здоровья и жизни людей, которые в случае нахождения рядом в момент падения дерева на провода могут получить тяжелое поражение током, а то и вовсе погибнуть.

Поселок Александровка входит в состав сельского поселения Стрелковское. Расположен у Симферопольского шоссе примерно в километре к западу от черты города Подольска и окружен лесом.