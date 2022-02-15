РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. В Домодедове во вторник провели митинг памяти воинов-интернационалистов, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

К жителям обратился глава городского округа Михаил Ежокин.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто участвовал в этих конфликтах за пределами нашей Родины, отдать дань памяти тем, кто отдал свою жизнь за мир в нашей стране. Сказать спасибо тем, кто выжил в этих конфликтах и также подарил нам мир ценой своего здоровья, ценой вечной памяти павшим», - сказал Ежокин.

На мероприятии присутствовали депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

В завершение митинга к обелиску Славы возложили цветы.

15 февраля отмечается 33-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.