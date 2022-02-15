РИАМО - 15 фев. Около 8,5 тыс. участников московской программы реновации планируют переселить в новые квартиры в районе Гольяново к 2025 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В рамках первой волны переселения по программе реновации в районе Гольяново на востоке Москвы до конца 2024 года запланировано переселение порядка 8,5 тыс. участников программы, которые сегодня проживают в 42 старых домах», – отметил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, для организации переселения жителей по реновации предусмотрено окончание работ по возведению 4 новостроек.

«Один дом, построенный на Щелковском шоссе, уже передан под заселение – квартиры в новостройке выбрали уже 95% семей, проживающих в пятиэтажке по адресу: ул. Амурская, д.74. Также продолжается строительство домов на площади Белы Куна и Амурской улице – их планируется ввести до конца следующего года. Еще одна новостройка появится на Байкальской улице до конца 2024 года», – уточнил заммэра.

Он добавил, что в Гольянове по программе реновации планируют расселить 101 многоквартирный дом площадью 413 тыс. кв. м.

«В этих домах проживает 25,3 тыс. жителей – около 15% населения района», – сказал Бочкарев.

Столичный градоначальник Сергей Собянин 14 февраля осмотрел первый дом, который передали под заселение по реновации в районе Гольяново на востоке мегаполиса.

«С этим домом началась программа реновации в Гольянове. Еще два дома строятся. Один построен будет уже в этом году. Следующий – в 2023 году. Потом уже, после сноса пятиэтажек, – вторая волна, третья волна. И все дома в Гольянове, которые необходимо, все будут построены», – уточнил мэр.