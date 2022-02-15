РИАМО - 15 фев. С 7 по 14 февраля операторы Системы-112 Московской области приняли и обработали более 230 тыс. вызовов, сообщает пресс-служба организации.

В регионе ежедневно на номер 112 поступает около 32 тыс. вызовов.

Почти 80 тыс. звонков были адресованы скорой помощи, еще около 20 тыс. – полиции и ГИБДД. Свыше 1,6 тыс. вызовов пришлось на службу пожарной охраны. Остальные обращения – на аварийную службу газовой сети, службу «Антитеррор» и другие службы.

Система-112 функционирует в Подмосковье с 1 июня 2015 года. Она нацелена на оказание помощи наиболее удобными для жителей и гостей региона способами. Помощь населению оказывают более 3,8 тыс. высококвалифицированных специалистов – операторов, психологов, сурдопереводчиков, лингвистов.