РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. В подмосковной Балашихе сотрудники полиции задержали жителя столицы, подозреваемого в краже электротехнических средств со столба, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по мкрн Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил электротехнические средства со столба, установленного на Балашихинском шоссе. Сумма материального ущерба составила более 25 тыс. рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 50-летний житель Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Железнодорожным городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.