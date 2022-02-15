РИАМО - 15 фев. Родственники, друзья и поклонники творчества народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко начинают собираться на церемонию прощания с актрисой в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Люди приходят к Центральному дому кинематографистов, они несут с собой цветы и венки. Гражданская панихида начнется в 11:00 Большом зале ЦДК.

Народную актрису РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет 12 февраля. Она была госпитализирована с коронавирусом в одну из клиник Москвы. Причиной смерти стал гемморагический инсульт, об этом сообщал ее сын.

Кириенко известна по ролям в экранизациях произведений Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», «Казаков» Льва Толстого и «Двух капитанов» Вениамина Каверина. Является народной артисткой РСФСР (1977) и лауреатом Государственной премии СССР (1979).

Ранее президент России Владимир Путин назвал смерть Зинаиды Кириенко невосполнимой утратой для кинематографа.