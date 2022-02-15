РИАМО - 15 фев. Москва выставила на торги по аренде шесть земельных участков общей площадью 27,8 тыс. кв. м, предназначенных для размещения плоскостных парковок и физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2021 году на городских торгах на право размещения некапитальных объектов было реализовано 44 участка, из них 38 под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Уровень конкуренции достиг в среднем пяти участников на лот», — сказал руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Сейчас арендаторам предлагается четыре участка под ФОКи в Восточном, Юго-Восточном, Западном округах и Троицке. Срок аренды составляет 49 лет, ставка - от 3 тыс. до 53 тыс. рублей в год.

В ЦАО и ТиНАО предлагается два участка для строительства плоскостных парковок. Начальная цена годовой аренды составит 370 тыс. и 68 тыс. рублей соответственно. Общий срок аренды - 5 лет.