РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на стоматологическую клинику в Подольске, они похитили сейф и кассовый аппарат с примерно 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали троих мужчин в возрасте от 42 до 50 лет, двое из которых ранее неоднократно судимы. Всех их подозревают в разбойном нападении.

«Установлено, что двое злоумышленников вошли в помещение стоматологической клиники, расположенной на улице Маштакова, и, угрожая сотрудникам пистолетами, похитили сейф и кассовый аппарат с денежными средствами. В момент совершения противоправного деяния третий сообщник находился на улице и следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности. Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем следственного управления УМВД возбуждено дело по ст. 162 УК РФ.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и при силовой поддержке Росгвардии задержали одного из подозреваемых по месту его проживания в Москве. Двое других участников преступления задержаны оперативниками в автомобиле на парковке одного из торговых центров, расположенных на бульваре Дмитрия Донского», – добавила Петрова.

Она отметила, что после совершения разбойного нападения правонарушители направились в гаражный кооператив в Парковом проезде. Там они вскрыли похищенный сейф и кассовую ячейку, после чего поделили деньги между собой.

Один из предметов, похожих на пистолет, и магазин с 3 патронами изъяты полицейскими недалеко от места преступления, второе оружие обнаружили в ходе обыска у одного из задержанных. Изъятые предметы направлены на исследование. Также обнаружена часть похищенных денежных средств.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.