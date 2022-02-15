РИАМО - 15 фев. Для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытый, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что ширина коридора перехода должна быть не менее 4 м, чтобы пассажирам было удобно в часы пик, также нужно устанавливать грузовые лифты, на которых можно подняться с коляской, велосипедом или тяжелыми сумками.

«За 3 года построим 14 наземных и 30 одноуровневых пешеходных переходов. В июле этого года откроем переход в Химках, на Транспортном проезде. Знаю, что местные жители ждут этот объект. В следующем — сдадим переходы в Люберцах, Истре, Раменском, Реутове, Серпухове и Ленинском», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На оперативном совещании губернатора Московской области с руководящим составом областного правительства и главами городских округов Воробьев поручил разобраться с подъемниками на переходе через железную дорогу в Балашихе.

По его словам, жители округа не могут полноценно пользоваться наземным переходом по Зеленой улице из-за постоянно ломающихся подъемников. На этом отрезке пути тяжело мамам с колясками, пожилым людям, пешеходам с сумками.

Губернатор отметил, что можно починить подъемник, но данный механизм должен остаться в прошлом, так как он несовременен и неудобен.

«Мы с коллегами из РЖД поменяем стандарты — все новые подобные переходы будем строить уже с лифтами, а не подъемниками. Лифты установим и в Балашихе», - уточнил Воробьев.