РИАМО - 15 фев. Просмотр соревнований с Олимпийских игр в Пекине вдохновил многих россиян усиленно заниматься спортом. При этом такая неожиданная нагрузка для неподготовленного человека может привести к опасным последствиям, сообщил врач-кардиолог, заведующий центром кардиологии и терапии больницы РАН Константин Иванов.

Неожиданные усиленные тренировки могут представлять опасность для здоровья неподготовленного человека. Занятия спортом на уровне профессиональных спортсменов возможно только при определенных условиях.

«Надо понимать, что при выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови. Это сумасшедшая нагрузка даже для профессиональных спортсменов, у которых так называемое правильное сердце, которое адаптировано к таким нагрузкам», – отметил Иванов в эфире радио Sputnik.

Повторение упражнений профессиональных атлетов стало модным трендом, однако любителям будет лучше и безопаснее заниматься физкультурой. Во время тренировок необходимо следить, чтобы частота пульса не превышала 120-140 ударов в минуту.

«Все рекомендации были прописаны еще в песнях поэта, барда и актера Высоцкого. Он пел, что надо заниматься физкультурой, а не серьезным спортом, как это делают профессиональные атлеты», – подчеркнул Иванов.