РИАМО - 15 фев. Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд заявил, что допинг мог оказаться в организме 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщает Газета.ru.

Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате РФ в Санкт-Петербурге. Специалисты выявили в ее анализах триметазидин, но результаты анализа стали известны только после командного соревнования на Играх в Пекине. Спортсменку отстранили от соревнований, однако потом запрет был снят.

CAS приняло решение не удовлетворять апелляции МОК, ВАДА и Международного союза конькобежцев. Валиеву допустили к участию в одиночном выступлении на Олимпиаде в Пекине.

Во вторник Камила Валиева выступит в личных соревнованиях. Фигуристка уже взяла золотую медаль в командных соревнованиях. Однако из-за допингового скандала спортсменов награждать не будут.