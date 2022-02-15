В Москве планируют открыть филиал Эрмитажа. Пятиэтажное здание возведут на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Ожидается, что строительство музея начнется уже этим летом. Вместе с тем благоустроят и прилегающую местность. Как будет выглядеть столичный филиал Эрмитажа и что будут выставлять в музее, читайте в материале РИАМО.

Сроки строительства

В Москве появится филиал Эрмитажа: Мосгосстройнадзор уже оформил разрешение на строительство музея искусств. Старт проекту «Эрмитаж-Москва» был дан еще в 2015 году, когда руководство музея и «Группа ЛСР» подписали протокол о намерениях.

Однако московское представительство Эрмитажа построят по другому проекту: предложенную в 2015 году концепцию основателя бюро Asymptote Architecture Хани Рашида, который является автором зданий Фонда Роберта Раушенберга в Нью-Йорке и Национального музея в Осло, заменили на проект сооснователя бюро Speech Сергея Чобана. К слову, он также является создателем проекта нового корпуса Третьяковки.

Филиал главного музея Санкт-Петербурга расположится на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Здание построят на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Один из фасадов будет выходить на улицу Архитектора Леонидова и парк «Тюфелева роща». По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, срок действия разрешения на строительство — до 12 марта 2023 года.

Строительство филиала Эрмитажа должно начаться уже этим летом. Как отметил заместитель главы ПАО «Группа ЛСР» Иван Романов, возведение здания может занять порядка 2,5–3 лет. Пока открытие ожидается в 2024 году.

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Концепция здания

Филиал Эрмитажа на территории бывшего завода ЗИЛ

Здание будет пятиэтажным с общей площадью 12,2 тысячи кв. м. В музее расположатся выставочные залы, магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан, кафе, офисные и общественные пространства и открытая летняя терраса. Для посетителей будет предусмотрен подземный паркинг. Там также будут фотолаборатория, хранилище, помещения службы эксплуатации.

Выставочные залы расположатся со второго по пятый этаж. Подняться туда можно будет на трех лифтах и по двум эскалаторам.

Ранее сообщалось, что филиал Эрмитажа будет напоминать куб. Его соорудят из сетки, выполненной из металлических конструкций, стилизованных под медь. К зданию также будет пристроена одноэтажная галерея.

Музейный центр будет спроектирован так, чтобы экспозиции выставочных помещений столичного Эрмитажа максимально освещалась дневным светом. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, отделку залов выполнят из натурального дерева, бетона, стекла и элементов из нержавеющей стали. На последнем этаже, где расположится открытая летняя терраса, соорудят навес из деревянных конструкций.

Ресторан, в свою очередь, будет иметь индивидуальный интерьер. Его стены и колонны выполнят из бетона и отделают металлическими кассетами «под медь», а на потолке сформируют узор из деревянных элементов.

Благоустроят и прилегающую к музею территорию. Там разместят веранды ресторанов и проложат велодорожки. Кроме того, там появятся скамейки и урны, газоны, цветники и кустарники, а также автостоянка.

Как сообщается на сайте stroi.mos.ru, филиал петербургского музея является частью масштабной программы по реорганизации территории промзоны «ЗИЛ». Здесь возводят как жилые дома, так и различные объекты социального и общественного назначения.

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Экспонаты московского Эрмитажа

Филиал Эрмитажа на территории бывшего завода ЗИЛ

В московском филиале Эрмитажа будут преимущественно выставлять предметы современного искусства. Кроме того, в музей привезут экспонаты, которые ранее нигде не выставлялись. Речь идет о части коллекции Морозова, картине «Площадь Согласия» Дега, работах импрессионистов, в том числе Поля Сезанна.

«Мы осознаем различие между свободной Москвой и пуританским Петербургом, поэтому хотели бы представлять здесь более смелые проекты, показывать те вещи, которые не можем демонстрировать у себя. Акцент будет сделан на работах петербургских мастеров, для них создается отдельный зал. Иными словами, хочется сделать здесь уникальный центр, который в России может создать только Эрмитаж», — сказал заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Как рассказала РИАМО искусствовед Мария Санти, также в московском филиале Эрмитажа обещают разместить не выставлявшиеся ранее работы из коллекции Сергея Щукина и петербургских художников.

Когда идею создания филиала Эрмитажа в Москве только обсуждали, многие искусствоведы и арт-критики называли перевозку картин в столицу «грабежом». По словам Санти, Петербург не отдаст хрестоматийные произведения, которые украшают основную экспозицию, ведь многие туристы приезжают из других стран, чтобы их увидеть. Однако открытие филиала в Москве позволит выставлять те картины, которые лежат в запасниках, ведь в крупных музеях выставляют не более 7% коллекции.

«Открытие филиала Эрмитажа в Москве может принести только пользу любителям живописи. Однако до него надо дожить. Архитектора уже один раз поменяли, посмотрим, уцелеет ли концепция», — заключила эксперт.

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