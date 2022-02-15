РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 фев. В Королеве во время проверки зафиксировали адреса с плохой уборкой снега, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Мониторинговая группа Общественной палаты Королева проверила остановочные пункты - на станции Подлипки Дачные и «Проспект Королева» - и 2 железнодорожных перехода от улицы Сакко и Ванцетти к микрорайону Юбилейный на качество содержания.

«Проверка показала: названные наземные ж/д переходы - один оборудован в соответствии с технологическими требованиями пешеходных переходов через ж/д пути, другой - нет; имеющиеся настилы у них и подходы к ним очищены от снега и наледи», - сказала Корнеева.

Тротуары и пешеходные дорожки, примыкающие к остановкам, очищены от снега и наледи, скамейки чистые, урны и автобусная площадка очищены от мелкого бытового мусора.

Однако на железнодорожном переходе нет предостерегающих надписей, а со стороны гаражного кооператива плохо расчищены подходы к переходам.

На площадках вдоль тротуаров рядом с остановками есть собранные и не вывезенные своевременно обледенелые снежные кучи, а крыши остановочных павильонов не очищены от снега.

По результатам проверки составлены акты.