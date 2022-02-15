РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков выявил нарекания в работе УК «Август ЖКХ» по уборке дворов в микрорайоне Кузнечики. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Жариков 14 февраля вместе с руководителями территориального отдела и управляющих компаний проконтролировал ситуацию с вывозом мусора и содержанием дворовых территорий в микрорайоне Кузнечики.

Критически была оценена работа управляющей компании ООО «Август ЖКХ». Проезды внутри дворов чистят плохо, снег практически не вывозится. В частности, такая ситуация беспокоит жителей дома №21 по улице Академика Доллежаля. Эти и другие обращения жителей взяты на контроль.

Мусорные навалы на контейнерных площадках на всей территории округа начали расти в январе. Тогда в Чеховском филиале ООО «МСК-НТ», обслуживающем Подольск, объясняли ситуацию выходом из строя транспортных средств, болезнью водителей, обильными снегопадами, невозможностью подъехать к контейнерным площадкам из-за припаркованных машин. В настоящее время ситуация стабилизируется, это подтверждают и представители контрольно-надзорных органов. Но жалобы жителей на невывезенный мусор еще продолжают поступать.

Проверки будут продолжены - во вторник они пройдут в Климовске и на Силикатной.