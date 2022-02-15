РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Работники Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят мероприятия по выявлению снежных горок, катание с которых небезопасно, и напоминают жителям Балашихи о правилах безопасности, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Представить зиму без катания с горок на тюбингах и санках очень сложно. Однако отдых должен быть не только приятным, но и безопасным. Поэтому спасатели напоминают, что стоит очень внимательно относиться к выбору места проведения досуга для того, чтобы детское веселье не обернулось трагедией.

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, в ходе патрулирования спасатели обращают внимание на те склоны, спуск с которых выходит на проезжую часть или поверхность водоема, имеет на пути любые препятствия, столкновение с которыми может быть травмоопасно.

«Практически все современные средства для катания с горы развивают немалую скорость, и любая кочка может привести к смене направления движения, поэтому даже расположенные не на самой трассе, а рядом с ней препятствия создают угрозу», – сказал Плевако.

Он добавил, что главная роль по обеспечению безопасности детей целиком ложится на родителей. Поэтому спасатели проводят разъяснительные беседы с любителями активного отдыха, рассказывают им правила безопасного поведения на спусках, предостерегают от катания на травмоопасных склонах, сообщают в Единые диспетчерские службы муниципалитетов о местонахождении несанкционированных горок.

«Однако родителям нужно научить своих детей проводить досуг на специально оборудованных площадках и горках, при этом соблюдать технику безопасности, так как горки, склоны для катания – место повышенной опасности, даже если являются санкционированными спусками. А чтобы от уходящей зимы остались только хорошие воспоминания, от катания на стихийных горках лучше совсем отказаться», – заключил Плевако.