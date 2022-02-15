РИАМО - 15 фев. Муниципальный сегмент Центра управления регионом в подмосковном Реутове за время работы принял 67 тыс. обращений от жителей, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«За прошедший 2021 год от жителей городского округа Реутов поступило 7,5 тыс. обращений, а с начала работа ЦУРа в 2018 году количество обращений составило 67 тыс. При этом качество и скорость реакций на запросы жителей постоянно растут. Так, в 2021 году количество первичных обращений снизилось на более чем 21%. Просроченных и отложенных задач в данный момент нет», - сказал глава Реутова.

Он пояснил, что ЦУР позволяет аккумулировать в одной точке все предложения и жалобы жителей городского округа, которые поступают с портала «Добродел». Они сортируются по блокам (медицина, образование, ЖКХ, соцзащита, транспорт, экология, строительство, госуслуги, СМИ, безопасность и нацпроекты), что дает возможность около 90% проблем решать в оперативном режиме. В реальном времени проводится и мониторинг камер городского видеонаблюдения.

Благодаря внедренным аналитическим программам сотрудники ЦУРа могут отслеживать «красные зоны» муниципалитета, контролировать качество исполнения работ.

ЦУР является базовой платформой для внедрения программы «Умный город», в настоящее время в работу внедрено более 20 систем.