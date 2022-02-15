РИАМО - 15 фев. В 2022 году в столице появятся услуги по постинтернатному сопровождению. Услугу окажут более 120 выпускникам интернатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы стремимся к преемственности оказания социальной помощи. Новая комплексная услуга постинтернатного сопровождения разработана для жителей социальных домов, сделавших важный шаг к самостоятельному проживанию. Поддержка необходима им на всех этапах подготовки к социализации», — рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

В этом году услуги по сопровождению окажут более 120 москвичам. В дальнейшем новые выпускники также смогут воспользоваться такой поддержкой.

Постинтернатное обслуживание проводится индивидуально, помощь можно получить по телефону или специалист приедет с консультацией на дом. Услугу можно получить бесплатно, заключив с интернатом договор с возможностью его продления на 3 года.

Люди с инвалидностью, ментальными особенностями и психическими заболеваниями, которым дома невозможно обеспечить должный уход, смогут получить помощь в городских социальных домах и психоневрологических интернатах.