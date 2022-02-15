РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В ЖК «Томилино парк» городского округа Люберцы мусоровоз высыпал отходы на дорогу, сообщила «РИАМО в Люберцах» руководитель службы по связям с общественностью регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Мария Штомпиль.

Пользователи Instagram-аккаунта samolet_feed сообщили об инциденте во вторник утром.

«Вся мусоровывозящая спецтехника перед выходом в рейс проходит ежедневный технический осмотр. Однако уже в процессе выполнения задания у одного из мусоровозов был поврежден механизм гидравлики, что привело к самопроизвольному открытию установки и выгрузке отходов», — сказала Штомпиль.

Она добавила, что для устранения последствий на место прибыли ломовоз регоператора и спецтехника УК «Самолет», которые оперативно загрузили отходы и очистили территорию.