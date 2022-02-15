РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков пообщался с водителями и пассажирами маршрута №827К, сообщается в группе администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Личный контакт – лучший способ понять потребности людей. Претензий к работе данного направления жители не высказали, количество единиц транспорта на линии тоже достаточное. Абсолютное большинство пассажиров предпочитает удобный и безопасный способ оплаты – безналичный», – отметил Волков.

Маршрут №827К соединяет станции МЦД-2 Павшино и Нахабино. Для жителей поселка Нахабино это удобный способ добраться до Дворца культуры «Подмосковье», стадиона «Зоркий» и других объектов в Красногорске.