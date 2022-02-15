РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Сроки установки лифтов и работу нового перехода обсудят с жителями Балашихи через 2 недели на очередной встрече в администрации городского округа, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

14 февраля в муниципальном Центре управления регионом Юров встретился с представителями инициативной группы улицы Зеленой.

«Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев подробно рассмотрел вопрос работы нового перехода над ж/д путями на станции Балашиха во время заседания правительства региона. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры дано поручение заменить в 2022 году установленные здесь подъемники на полноценные грузовые лифты», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что вместе с жителями договорились через 2 недели провести еще одну встречу и подробно обсудить сроки установки лифтов и другие сопутствующие работам вопросы.