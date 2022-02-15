РИАМО - 15 фев. Столичная полиция разыскивает человека, нанесшего надписи на мемориал «Стена скорби». В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Неизвестный нанес надпись краской на мемориал «Стена скорби» на улице Садовая-Спасская. В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм)», - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание неизвестного лица.