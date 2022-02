РИАМО - 15 фев. В честь Дня всех влюбленных пользователи «Одноклассников» все еще могут признаться друг другу в чувствах с помощью «Секретных валентинок», поставить «сердечко» вместо традиционного «класса» и установить к фото тематические рамки от художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

К 14 февраля на главной странице соцсети появилась возможность присоединиться к празднику и поздравить близких с помощью «Секретных валентинок». Пользователи могут выбрать понравившуюся валентинку-подарок из праздничного набора, добавить теплое сообщение и отправить его друзьям. Они также могут скрыть имя отправителя, и тогда у получателя появится возможность угадать тайного поклонника. Так соцсеть перенесла традиционный формат обмена валентинками в онлайн.

Специально к празднику вместо традиционного «класса» пользователи получили возможность выражать эмоции с помощью красного «сердечка», которое можно поставить к постам друзей и любимых групп в ленте новостей. Кроме того, можно поздравить друг друга с помощью тематических открыток в личных сообщениях, а в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» украсить фото тематической рамкой.

Пользователи ОК могут примерить на свою фотографию тематические рамки с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом» Александра Другова и Евгении Якушкиной. Рамки созданы к запуску благотворительной акции «Прикоснуться словами». Также на витрине товаров ОК можно купить валентинки с цитатами студентов фонда и отправить их тем, кто дорог. Собранные средства будут перечислены на помощь аутичным детям и взрослым.

ОК регулярно поддерживает фонд «Антон тут рядом» и другие организации, которые помогают людям с особенностями развития. Так соцсеть борется с дискриминацией в обществе и помогает всем пользователям одинаково комфортно общаться, делиться своими новостями и проводить время. Новые рамки к 14 февраля помогут больше узнать о студентах фонда «Антон тут рядом» и их талантах.

Также ко Дню святого Валентина «Одноклассники» составили рейтинг и плейлист самых популярных романтических песен среди пользователей соцсети. Рейтинг был сформирован на основе наиболее прослушиваемых романтических песен. На первое место вышла композиция Максима Фадеева и Наргиз «Вдвоем». В топ также вошли песни: «ЯТЛ» певицы Zivert, «Комета» музыканта JONY, «Океанами стали» певца Alekseev и It Must Have Been Love от Roxette. Плейлист доступен для прослушивания в группе «Одноклассники. Все ОК!»

ОК — самая популярная социальная сеть для празднования важных дней в году. Так, к новогодним праздникам «Одноклассники» подготовили тематические активности в сервисе «Моменты» — пользователи могли загадать желания на 2022 год, записать новогодние поздравления с помощью «телесуфлера» и поучаствовать в конкурсе «Новогоднее волшебство». 14 февраля 2021 года в ОК прошел флешмоб с хештегом #любовь. С помощью специального конструктора постов пользователи могли рассказать о том, что для них значит любовь, и поделиться своими мыслями с друзьями.