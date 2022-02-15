РИАМО – 15 фев. Подмосковные инвесторы сейчас заинтересованы в таких специалистах, как менеджеры в области складского хранения, операторы центров обработки данных, биотехнологи, технические специалисты, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

«Сегодня мы наблюдаем бурный рост в сфере e-commerce, удаленного получения услуг, продуктов и, прежде всего, логистической инфраструктуры. Согласно оценке экспертов, по итогам 2021 года спрос на складские комплексы в Московском регионе на 30% выше, чем годом ранее. У этого рынка потенциал не исчерпан», — сказал Слипенькин.

Он добавил, что для эффективной работы складских комплексов инвесторы ищут высококвалифицированных менеджеров в этой области, диспетчеров-логистов, менеджеров в области грузоперевозок.

Кроме того, крупные игроки выражают интерес к промышленным центрам хранения и обработки данных – ЦОД. Среднегодовой рост рынка составляет 14%. В прошлом году рынок вырос более чем на 20%, в этом году рост может оказаться больше 25%.

Слипенькин напомнил, что в прошлом году в регионе стартовали 2 крупных инвестиционных проекта по созданию центров обработки данных. Так, Mail.ru Group разместит в области свой ЦОД – проект был локализован при участии КРМО. Это привело к большей востребованности операторов ЦОД, в числе которых эксперты в области применения систем автоматизации дата-центра на базе искусственного интеллекта, в сфере сбора и аналитической обработки данных об инфраструктуре ЦОД.

«Традиционно фармацевтическая, строительная и пищевая индустрии также продолжат активно развиваться. Пандемия дала мощный стимул для дальнейшего развития этих сфер», — подчеркнул гендиректор КРМО.

Он добавил, что в фармацевтической сфере инвесторы заинтересованы в химиках, микробиологах, биотехнологах, различных инженерах, специалистах отделов контроля и обеспечения качества, технических специалистах.

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