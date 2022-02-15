РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Прокуратура и Ростехнадзор выявили 30 нарушений при проверке безопасности всесезонного горнолыжного комплекса «Снеж.Ком» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте комплекса.

Представители Красногорской городской прокураторы совместно с сотрудниками Ростехнадзора проверили соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности. Основанием для проверки стали многочисленные обращения посетителей комплекса.

В предоставленном ведомством списке перечислены 30 нарушений, которые необходимо устранить в течение месяца. Среди них – ненадлежащая эксплуатация оборудования повышенной опасности. В частности, правоохранителей заинтересовали сосуды-маслоотделители, установленные в машинном зале и на участке снегопроизводства центральной холодильной станции склона. Эти обязательные для любой холодильной и климатической системы компоненты выпущены еще в 2006 году.

Владельцы объекта в начале января инициировали собственный технический аудит горнолыжного склона «Снеж.Ком». Для доступа к инженерным системам потребовалось расчистить снежный покров и частично демонтировать подвесное оборудование канатных дорог.

В планах оценить состояние поля склона и основного элемента охлаждения горы – трубопровода с хладоносителем. Специалисты технической службы комплекса параллельно проверяют состояние изнашивающихся элементов кресельной и бугельной дорог.

«После многочисленных жалоб посетителей мы решили провести техаудит склона. На объекте многие годы эксплуатируется оборудование повышенной опасности. В настоящий момент формируем перечень мероприятий, которые понадобятся для устранения выявленных прокуратурой и Ростехнадзором нарушений», – сказал конкурсный управляющий комплексом Роман Носов.

Он также подчеркнул, что каток, фитнес-клуб, кружки и секции работают в штатном режиме.