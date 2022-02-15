РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Сотрудники «Мособлпожспаса» продолжают патрулирование мест массового выхода рыбаков на лед, спасатели Балашихи в ходе очередного профилактического рейда посоветовали любителям зимней рыбалки не выходить на лед водоемов при плюсовой температуре и соблюдать правила безопасности, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

По словам первого заместителя начальника региональной противопожарно-спасательной службы Анатолия Плевако, в ходе патрулирования 52 водоемов региона спасатели измерили толщину льда. Согласно данным мониторинга, за минувшие выходные она уменьшилась в среднем на 1 см.

К числу водных объектов, не рекомендуемых для проведения досуга, работники «Мособлпожспас» отнесли реку Волгу в Дубне, Гнилушу в Домодедове, Москву-реку в Коломне, Бронницах, а также в районе деревни Кукарино Можайского городского округа, реку Яузу в районе поселка Дружба Мытищ, Вохонку в Павловском Посаде, где толщина ледового покрытия не превышает 3 см, а также Ольховку в Раменском, так как ледовый панцирь реки менее 7 см. В число опасных водоемов вошли и те реки, где толщина льда местами достигает 30 см, но при этом имеются большие площади, где лед сильно истончился и имеется большое количество промоин.

Плевако отметил, что толщина льда реки Оки в Озерах варьируется от 0 до 35 см, но это говорит лишь о том, что нахождение на поверхности водоема стало слишком опасно. Такая же ситуация на участке реки Клязьмы в Ногинске, а в Орехово-Зуеве толщина льда составила менее 16 см, но максимальная толщина опять же только на некоторых участках. Мест, где лед не достигает 7 см, предостаточно.

С целью предотвращения происшествий на льду водных объектов спасатели провели профилактические беседы с любителями подледного лова.

Находясь на ледовой поверхности водоемов, нужно быть предельно осторожными всегда, но во время оттепелей риск повышается. Поэтому спасатели напомнили рыбакам о признаках непрочного льда, рассказали о том, как можно помочь человеку, провалившемуся в полынью, и перечислили способы самоспасения в случае провала под лед.

«При этом спасатели рекомендовали рыбакам обращать внимание на среднесуточную температуру воздуха и не выходить на лед водоемов при плюсовых значениях», – заключил Плевако.