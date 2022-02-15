РИАМО - 15 фев. В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Участниками испытания станут 660 человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Препарат разработан компанией «Генериум». По составу действующих веществ вакцина идентична «Спутнику V», который вводится внутримышечно.

«Ранее на базе наших поликлиник стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Мы рады быть одной из ключевых площадок для изучения вакцин от Covid-19. Город заинтересован в сотрудничестве с разными производителями, чтобы способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте», – отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Испытание назальной вакцины проводится в столичных поликлиниках №№ 2, 52, 36, 68, 115, 210, а также в центрах Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Смоленска и Ярославля.

Во время клинического исследования специалисты выяснят, насколько препарат безопасен и эффективен. Участников испытания разделят на две группы, каждому добровольцу в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивания препарата в нос.

У одной группы в виде спрея будет используемая вакцина, а в виде инъекции – плацебо. Участникам второй группы в назальном препарате введут плацебо, а с помощью укола – «Спутник V». За состоянием добровольцев врачи будут следить в течение года.

Перед клиническим испытанием участники проходят медобследование, которое помогает понять, в каком состоянии находится организм в начале испытаний, и не возникнет ли рисков для здоровья.

Принять участие в испытаниях могут здоровые граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не вакцинировались от коронавируса и не болели им в течение 6 месяцев. Кроме того, потенциальные участники клинического исследования не должны были контактировать с заболевшим в течение последних двух недель.

Заявку на участие на базе столичных поликлиник можно направить на электронную почту Vac_gnr@zdrav.mos.ru.

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