РИАМО - 15 фев. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что снег начнет таять на территории Москвы и области только в середине марта. Проталин раньше ждать не стоит, сообщает «Интерфакс».

По его словам, проталины появляются, когда около 30% территории освобождается от снега. Нужно учитывать, что в этом году была очень снежная зима. Поэтому раньше середины марта проталин ждать не нужно.

«Снег будет еще очень долго», – сказал Вильфанд.

Также синоптик сообщил, что весна не придет по календарю – 1 марта. Несмотря на то, что сейчас в регионе установилась весенняя погода, морозы еще придут. Не исключено, что в марте в Москве и области ударят 15-граудсные морозы.